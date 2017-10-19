19.10.2017 (12:17)

Модернизированные МиГ-31БМ поступили по гособоронзаказу в Центральный военный округ

Два истребителя-перехватчика МиГ-31БМ поступили по гособоронзаказу на вооружение 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа.

Самолеты прошли модернизацию на авиапредприятии в Тверской области и пополнили парк авиаполка, дислоцированного в Красноярском крае. За счет современного бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения нового поколения эффективность МиГ-31БМ в сравнении с МиГ-31 возросла почти в три раза.

Сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.

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