19.10.2017 (12:16)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в соревновании по спортивному ориентированию

В Приднестровье в Кицканском лесу прошло состязание по спортивному ориентированию на местности. В нем приняли участие около 100 человек, пятеро из них являлись военнослужащими Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ).

По регламенту соревнования участников разделили на несколько подгрупп в зависимости от дистанции маршрута, которая варьировалась от 5 до 38 километров, и возрастной категории.

Лучший результат среди представителей ОГРВ ПРРМ продемонстрировал ефрейтор Сергей Зимчак, занявший третье место на дистанции 21 километр.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице