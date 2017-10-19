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19.10.2017 (12:07)

В 60-м учебном центре боевого применения РВиА Сухопутных войск проходит неделя контрольных проверок за 2017 учебный год

Комиссия Главного командования Сухопутных войск проводит контрольную проверку постоянного состава в 60-м учебном центре боевого применения ракетных войск и артиллерии (РВиА) Сухопутных войск. 

В ходе контрольной проверки за 2017 учебный год проводятся контрольные занятия по РХБ защите и специальной подготовке офицеров отделов боевого применения (ракетных комплексов и ракетно-технических подразделений).               

 Военнослужащие учебного центра в ходе сдачи контрольной проверки проявили максимум старания и показали хорошие результаты в строевом смотре, тактической, специальной и огневой подготовке, тем самым они подтвердили высокий уровень готовности к выполнению задач по предназначению.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Сухопутные войска , Проверка боеготовности
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