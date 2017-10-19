19.10.2017 (11:04)

С начала года военнослужащие ЗВО получили более 6,5 тысяч служебных квартир

По итогам 3 квартала текущего года военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) заключили 6,6 тыс. договоров найма на получение служебного жилья, что обеспечило выполнение плана-графика по его предоставлению в 2017 году на 77 процентов.

Строительству служебного жилья в последние годы уделяется пристальное внимание. Во многих домах, переданных для заселения, имеются квартиры, отнесенные к фонду служебного жилья. За 9 месяцев 2017 года отнесено к специализированному жилищному фонду 1100 жилых помещений по домам-новостройкам.

Впервые за многие годы разрешен вопрос по предоставлению курсантам военных образовательных организаций, заключившим контракты о прохождении военной службы, жилых помещений в общежитиях.

Для размещения курсантов могут быть использованы только жилые помещения в общежитии, предназначенном для их проживания и закрепленных на праве оперативного управления за военными образовательными организациями.

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