19.10.2017 (10:52)

Командующий Тихоокеанским флотом встретился со своим индийским коллегой

Сегодня во Владивостоке состоялась встреча командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца с командующим Восточным флотом Военно-морских сил Индии контр-адмиралом Бисваджитом Дасгуптаем.

Стороны обсудили детали проведения морской части первого российско-индийского межвидового учения «Индра-2017», а также вопросы практического взаимодействия военнослужащих двух флотов.

Контр-адмирал Дасгупта поблагодарил российского коллегу за теплый приём, который был оказан кораблям ВМС Индии во Владивостоке.

В завершение встречи командующие флотами обменялись памятными подарками.

В текущем году международное учение впервые пройдет в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений «Индра-Неви», «АвиаИндра» и «Индра» спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных, сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутного контингента индийской армии.

Торжественное открытие учения пройдёт 20 октября на водноспортивной станции Тихоокеанского флота.

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