19.10.2017 (10:48)

Во Владивостоке прошла церемония встречи отряда кораблей ВМС Индии

Сегодня в главную базу Тихоокеанского флота (ТОФ) – Владивосток – прибыл отряд кораблей Военно-морских сил Индии для участия в первом международном российско-индийском межвидовом учении «Индра-2017».

При заходе в порт отряд кораблей ВМС Индии встречали по морской традиции «салютом наций»: с берега военнослужащие ТОФ произвели 21 залп из специального салютного орудия. В свою очередь комендоры флагманского корабля индийского отряда артиллерийским салютом поприветствовали моряков-тихоокеанцев.

Торжественная встреча отряда кораблей Военно-морских сил Индии в составе фрегата «Сатпура» и корвета «Кадматт» состоялась на 33-м причале Корабельной набережной Владивостока. На церемонии с приветственной речью выступили заместитель командующего ТОФ по работе с личным составом контр-адмирал Анатолий Зелинский и командующий Восточным флотом ВМС Индии контр-адмирал Бисваджит Дасгупта. Также на мероприятии присутствовали представители командования Тихоокеанского флота, дипломатического корпуса Индии и офицеры объединённого штаба руководства от обеих сторон, рота Почетного караула с оркестром штаба ТОФ. По старой русской традиции гостей встречали хлебом-солью.

В текущем году международное учение впервые пройдет в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.

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