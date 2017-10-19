19.10.2017 (09:54)

Группы огневой поддержки спецназа ЗВО выполнили боевые стрельбы из гранатометов АГС-17 «Пламя»

Группы огневой поддержки бригады специального назначения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Тамбовской области, выполнили боевые стрельбы из автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» по неподвижным и движущимся целям с места и после смены огневой позиции.

По замыслу тренировки на полигоне Тамбов разведчики выполняли поисковые действия в заданном квадрате лесистой местности, где ими и была обнаружена колонна военной техники условного противника.

Расчеты гранатометов АГС-17 «Пламя» огневым ударом блокировали её, а затем и уничтожили.

Всего в ходе полевого выхода гранатометчики успешно решили более 30 вводных огневых задач со сменой позиций, поразив в общей сложности около 200 мишеней, имитирующих групповые и одиночные цели.

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