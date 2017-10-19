19.10.2017 (09:47)

Артиллеристы ЮВО в Адыгее с помощью операторов БЛА «Тахион» уничтожили замаскированный командный пункт условных террористов

Дивизионы артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Адыгее, в ходе тренировки по стрельбе и управлению огнем, уничтожили замаскированные командные пункты условного противника, используя координаты, полученные при помощи беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Тахион».

На учебное мероприятие привлекались более 500 артиллеристов, было задействовано свыше 80 единиц военной техники, в том числе 152-мм самоходные гаубицы «Акация», реактивные системы залпового огня «Град-М» на базе автомобиля «Урал» и 120-мм минометы «Сани».

Тренировка проводилась на полигоне Майкопский, оснащенном современными имитационными средствами, которые позволяют создать обстановку, максимально приближенную к боевой.

В ходе мероприятия использовался современный комплекс беспилотного летательного аппарата «Тахион». Беспилотник по цифровым каналам связи передавал на пункт управления огнем артиллерии информацию об объектах условного противника, что позволило артиллеристам в режиме реального времени точно определять их координаты и характеристики, а также оперативно вносить корректуры для стрельбы.

С применением в соединении современных беспилотных летательных аппаратов существенно увеличилось качество и объем выполняемых задач подразделениями артиллерии и разведки, при этом время и количество боеприпасов на поражение целей значительно уменьшилось.

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