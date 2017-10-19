19.10.2017 (09:43)

Истребители авиасоединения ЮВО на Кубани защитили аэродром от воздушного удара условного противника

Экипажи истребителей Су-30СМ и Су-27 смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, отработали вывод летательных аппаратов из-под удара условного противника в рамках итоговой проверки за летний период обучения.

На первом этапе учения лётно-технический состав истребительной авиачасти был поднят по тревоге, отработал задачи по оснащению самолётов Су-30СМ и Су-27 комплектами ракетного вооружения.

Одновременно дежурные силы поднялись в воздух для обеспечения обороны аэродрома и вывода из-под авиационного удара основных сил соединения.

Поднятые в небо истребители Су-30СМ и Су-27 провели воздушный бой с условным противником, роль которого выполнили экипажи бомбардировщиков Су-34.

Отразив авианалет и, дополнительно, выполнив фигуры сложного пилотажа, летчики-истребители перебазировались на один из оперативных аэродромов.

Технические и тыловые службы соединения выполнили нормативы по подвозу материальных средств, горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Экипажи вертолетов Ка-27 смешанного авиационного соединения отработали эвакуацию условно раненого летчика.

В завершение контрольной проверки летчики соединения оперативно-тактической авиации совершили посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу в условиях применения условным противником химического оружия.

Всего в плановых мероприятиях боевой подготовки приняли участие около 400 военнослужащих летного и технического состава, было задействовано до 50 единиц военной и авиационной техники, в том числе более 30 истребителей и бомбардировщиков.

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