19.10.2017 (08:00)
В Приморье впервые было произведено массовое десантирование боевой техники парашютным способом в ходе тактического учения с Уссурийским соединением ВДВ
Сегодня в Приморье впервые было произведено массовое десантирование боевой техники парашютным способом.
Десантирование проводилось в ходе тактического учения с Уссурийским соединением ВДВ, которым командует полковник Сергей Максимов.
Десантирование 10 единиц боевой техники проводилось из самолетов Ил-76 с высоты 800 метров на площадку приземления «Корсаковка».
После приземления десантники произвели расшвартовку боевых машин и приступили к выполнению поставленной тактической задачи.
Тактическое учение с демонстрацией возросших возможностей отдельного соединения будет продолжаться до 20 октября 2017 года. В ходе тактического учения апробируются новые формы и способы применения подразделений отдельного соединения десантников.
По замыслу тактического учения, отдельное соединение ВДВ действует в тылу условного противника и выполняет задачи в условиях активного применения диверсионно-разведывательных групп и средств радиоэлектронной борьбы условного противника.
Подразделения отдельной бригады ВДВ после осуществления переброски основных сил с боевой техникой на самолетах ВТА Ил-76 десантировались парашютным способом на ограниченную площадку приземления. Десантирование проводилось в непосредственной близости от объектов условного противника. В десантировании принимало участие более 700 военнослужащих. Выброска парашютистов применяющих парашютную систему Д-10 проходила с высоты 800 метров.
Перед десантированием боевой техники в район предстоящих действий было осуществлено десантирование подразделения специального назначения ВДВ на парашютных системах «Арбалет». Разведчики провели доразведку объектов и огневых точек условного противника и их координаты передали артиллерийским расчетам и поддерживающей авиации для нанесения точного огневого поражения.
В тактических учениях принимает участие около 2000 военнослужащих и более 400 единиц боевой и специальной техники ВДВ. Организованное перемещение колонн с боевой и специальной техникой осуществляется исключительно по полевым дорогам местного значения.
Руководит тактическим учением ВДВ заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков.
Начавшееся тактическое учение носит плановый характер и проходит во время проведения контрольной проверки войск за 2017 год.