19.10.2017 (08:00)

В Приморье впервые было произведено массовое десантирование боевой техники парашютным способом в ходе тактического учения с Уссурийским соединением ВДВ

Сегодня в Приморье впервые было произведено массовое десантирование боевой техники парашютным способом.

Десантирование проводилось в ходе тактического учения с Уссурийским соединением ВДВ, которым командует полковник Сергей Максимов.

Десантирование 10 единиц боевой техники проводилось из самолетов Ил-76 с высоты 800 метров на площадку приземления «Корсаковка».

После приземления десантники произвели расшвартовку боевых машин и приступили к выполнению поставленной тактической задачи.

Тактическое учение с демонстрацией возросших возможностей отдельного соединения будет продолжаться до 20 октября 2017 года. В ходе тактического учения апробируются новые формы и способы применения подразделений отдельного соединения десантников.

По замыслу тактического учения, отдельное соединение ВДВ действует в тылу условного противника и выполняет задачи в условиях активного применения диверсионно-разведывательных групп и средств радиоэлектронной борьбы условного противника.

Подразделения отдельной бригады ВДВ после осуществления переброски основных сил с боевой техникой на самолетах ВТА Ил-76 десантировались парашютным способом на ограниченную площадку приземления. Десантирование проводилось в непосредственной близости от объектов условного противника. В десантировании принимало участие более 700 военнослужащих. Выброска парашютистов применяющих парашютную систему Д-10 проходила с высоты 800 метров.

Перед десантированием боевой техники в район предстоящих действий было осуществлено десантирование подразделения специального назначения ВДВ на парашютных системах «Арбалет». Разведчики провели доразведку объектов и огневых точек условного противника и их координаты передали артиллерийским расчетам и поддерживающей авиации для нанесения точного огневого поражения.

В тактических учениях принимает участие около 2000 военнослужащих и более 400 единиц боевой и специальной техники ВДВ. Организованное перемещение колонн с боевой и специальной техникой осуществляется исключительно по полевым дорогам местного значения.

Руководит тактическим учением ВДВ заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков.

Начавшееся тактическое учение носит плановый характер и проходит во время проведения контрольной проверки войск за 2017 год.

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