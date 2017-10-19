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19.10.2017 (07:20)

Партия новых Су-34 поступила на вооружение бомбардировочной авиача-сти Восточного военного округа

В бомбардировочною авиачасть армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированную в Хабаровском крае, прибыла очередная партия новых современных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Летчики получили новую технику на заводе-изготовителе, расположенном в Новосибирске и совершили перелет в пункт постоянной дислокации, преодолев расстояние более 4 тысяч километров.

Во время перелета экипажи совершили посадку на одном из аэродромов ВВО, дислоцированном в Забайкальском крае. 

Помимо этого, летчики отработали задачи по полетам в паре и в составе авиационного звена.

В ближайшее время новая техника будет задействована в ходе проведения летно-тактического учения.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Перевооружение
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