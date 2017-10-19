19.10.2017 (06:45)

Новый радиолокационный комплекс «Сопка-2» поступил в подразделение РТВ ВВО в Приморском крае

Новый трассовый радиолокационный комплекс (ТРЛК) «Сопка-2» поступил в одно из радиолокационных подразделений, дислоцированных в Приморском крае, объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. Новое оборудование будет введено в эксплуатацию в 2018 году.

Основная задача ТРЛК «Сопка-2» получение, обобщение и анализ информации о воздушной обстановке. Благодаря высокой разрешающей способности радиолокационного комплекса, он способен распознавать отдельные воздушные цели, летящие в составе группы.

«Сопка-2» оборудована защитным антенным куполом и способна работать в любых метеоусловиях, в частности, при ветрах до 40 метров в секунду и температурах до – 40 градусов по Цельсию.

В прошлом месяце комплекс «Сопка-2» поступил в подразделение радиотехнических войск округа, дислоцированного в Забайкальском крае.

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