19.10.2017 (02:00)

Главком ВМФ России посетил Адмиралтейский Храм, где несколько дней находился ковчег одного из самых почитаемых святителей - Спиридона Тримифунтского

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королёв посетил Адмиралтейский Храм Святого Спиридона Тримифунтского, куда несколько дней назад с острова Корфу был доставлен Ковчег этого почитаемого во всем мире Святого. Сегодня, 19 октября, Ковчег с башмачком Святого Спиридона Тримифунтского будет перемещен из Храма в здании Главного Адмиралтейства в предел Исакиевского Собора

Доставленную в Санкт-Петербург с греческого острова Корфу 16 октября в храм в тот же день встречал настоятель протоиерей Александр Пелин с клиром. Был отслужен молебен святителю Спиридону с акафистом. В богослужениях, которые проходили с 16 по 18 октября в Храме при Адмиралтействе принимали участие представители Главного командования ВМФ, местом дислокации которого является Адмиралтейство, военные моряки частей, дислоцированных в Санкт-Петербурге, прихожане, а также руководство Благотворительного фонда святого мученика Вонифатия доставившего ковчег с острова Корфу.

В ходе посещения Храма, Главнокомандующий ВМФ Адмирал Владимир Королёв выразил признательность протоиерею Александру Пелину, священникам Алексею Егорову и Алексею Шмякину за внимание к прочной взаимосвязи и приумножение традиций Военно-Морского Флота и Русской Православной Церкви.

Главком ВМФ отметил, что «Предоставленная возможность всем жителям Санкт-Петербурга и военным морякам поклониться Ковчегу в Храме при Адмиралтействе является уникальной. Храм Спиридона Тримифунтского, расположенный в Адмиралтействе, которое является местом дислокации Главного командования ВМФ, на протяжении веков играл огромную роль в укреплении морального духа военных моряков. Эта роль сохраняется и сейчас, когда корабли под флагом Андрея Первозванного выполняют поставленные задачи во всех районах Мирового океана».

«Примечательно, прибытие с острова Корфу святыни практически продолжило памятные мероприятия. В этом месяце фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» совершил заход в порт Керкира на греческом острове Корфу. Там военные моряки приняли участие в мероприятиях XVI общественного форума «Русская неделя на Ионических островах». Черноморцы возложили венки к памятникам первому президенту Греции Иоаннису Каподистрия, адмиралу Федору Ушакову, под командованием которого в 1799 году русские моряки освободили остров Корфу, а также памятному знаку «Грекам и русским, павшим за веру своих отцов» на острове Видо», - особо подчеркнул Адмирал Владимир Королёв, посещая Храм Спиридона Тримифунтского при Адмиралтействе.

Спиридон Тримифунтский, или Саламинский (около 270—348) — особо почитаемый христианский святой, почитается в лике святителей как чудотворец.

Святыня находилась в храме святителя Спиридона Тримифунтского в Адмиралтействе до 18 октября. 19 октября в 8:00 ковчег доставят в Исаакиевский собор, где он пробудет до 21 октября. Доступ будет открыт с 8:00 до 18:00. Перед реликвией будут совершаться молебны с акафистом святителю. После пребывания в петербургских храмах ковчег будет передан на постоянное хранение в Валаамский монастырь для будущего Андреевского скита.

"Мы благодарим всех, кто пришел помолиться, особую благодарность выражаю представителям благотворительного фонда святого мученика Вонифатия, которые с далекого острова Корфу, привезли святыню в Санкт-Петербург по пути следования на остров Валаам, - сказал отец Александр в слове после богослужения. - Святой Спиридон жил в конце III - начале IV века, принял участие в I Вселенском Соборе, Если вы прочитаете его житие, вы будете весьма удивлены, узнав, что он был простым пастухом. Святой Спиридон вел настолько благочестивую жизнь, что жители острова Кипр, где он жил, стали просить его стать их епископом. Святой долго отказывался, но потом согласился. При этом он не оставил своего занятия - в свободное от служения время продолжал пасти овец в горах. Но несколько раз ему приходилось покидать остров, чтобы участвовать в Соборах, утвердивших православную веру".



Отец Александр рассказал также , что с островом Корфу связано имя святого праведного воина Феодора Ушакова, 200-летие преставления которого мы отмечаем в этом году.

«Благодарные жители Корфу почитают русского адмирала и по сей день. Ему поставлен памятник, в дни его памяти всегда совершаются торжественные богослужения. Таким образом, Петербург и Корфу связаны, несмотря на разделяющие их огромные расстояния. И святителя Спиридона в нашем городе почитают, ему посвящены четыре храма и часовня. Один из них - храм в Адмиралтействе, где служили выдающиеся священнослужители, в частности, протопресвитер Алексий Ставровский, священномученик», - сказал отец Александр.

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