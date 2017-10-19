19.10.2017 (07:00)

Военнослужащие Уссурийского соединения ВДВ выполнили загрузку боевой техники в самолеты ИЛ-76 для десантирования в небе Приморья

Сегодня в ходе продолжающегося в Приморском крае тактического учения с отдельным соединением ВДВ, которым командует полковник Сергей Максимов, десантники выполнили швартовку и погрузку боевой техники в самолеты военно-транспортной авиации.

Накануне около 15 самолетов ИЛ-76 ВТА России в оперативном порядке были переброшены из центральной России на военный аэродром Воздвиженка (Приморье).

При подготовке техники к выброске военнослужащие перевели средства десантирования в боевой режим и установили на каждую боевую машину маркерный передатчик для обнаружения её на площадке приземления своими экипажами и ускорения сбора в назначенном месте.

Подготовка техники к десантированию парашютным способом проходила в районе аэродрома Воздвиженка (первый действующий аэродром в Приморье с 1932 года).

После погрузки боевой техники десанта в самолеты ВТА ИЛ-76 она будет переброшена по воздуху в район для десантирования для выполнения тактических задач.

Сутра передовые подразделения начали выход в районы погрузки личного состава на аэродромы для последующего десантирования парашютным способом.

Основная часть сил десанта продолжает совершать комбинированные марши по рокадным, полевым и автомобильным дорогам в район полигонов, находящихся в Приморском Крае.

Прибывшие в указанные районы после совершения многокилометровых маршей десантники разворачивают полевые узлы связи и готовят боевую технику для применения, оборудуют места для временного размещения личного состава и техники.

Масштабное тактическое учение с отдельным десантно-штурмовым соединением Воздушно-десантных войск завершится 20 октября на территории военных полигонов в Приморском крае.

В учении в общей сложности принимает участие около 2000 военнослужащих и задействовано более 400 единиц боевой и специальной техники ВДВ.

Руководит тактическим учением заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков.

Учение проводится в ходе проведения контрольной проверки войск за 2017 год и носит плановый характер.

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