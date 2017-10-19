19.10.2017 (00:00)

Россия и США обсудили вопросы по проведению заседания совместной Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести

В Вашингтоне члены российской стороны совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, совместно с американскими коллегами провели серию консультаций по организации и проведению XXI пленарного заседания, которое запланировано на 7-9 ноября текущего года в Москве.

Российскую сторону на переговорах представляют начальник Управления МО РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов и ответственный секретарь российской стороны Комиссии, заместитель начальника Управления Андрей Таранов, с американской стороны в консультациях участвуют ответственный секретарь американской стороны Комиссии Дж. Коннел и директор отдела по Европе и Средиземноморью Агентства Минобороны США по учету военнопленных и пропавших без вести полковник Кристофер Форбс.

В ходе переговоров и консультаций была согласована программа пребывания делегации США в России, утвержден состав участников и повестка дня заседаний.

В Москве работой пленума будут руководить сопредседатели Комиссии - Валерий Востротин и Роберт Фоглсонг. В заседаниях примут участие члены российской и американской сторон Комиссии, представители ветеранских и общественных организаций России и США.

Также в Москве, планируется обсудить основные результаты деятельности Комиссии в истекшем году и определить стратегические направления совместной работы на ближайшее время.

Участникам Пленума будет представлена памятная медаль, выпущенная к 25-летнему юбилею Комиссии.

Делегации обеих стран подчеркнули важность регулярных встреч и консультаций в условиях непростой политической обстановки и выразили удовлетворение достигнутым уровнем взаимопонимания и доверия.

Предыдущее XX пленарное заседание совместной Комиссии проходило в мае 2016 г. в Вашингтоне.

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