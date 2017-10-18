18.10.2017 (21:41)

В Военном университете прошла лекция известного военного эксперта

Усилия России в борьбе с запрещенным ИГИЛ и другими международными террористическими организациями, которые действуют на территории государств Центральной Азии, высоко оценил специалист в сфере международных отношений Асад Дуррани.

Генерал-лейтенант в отставке, возглавлявший в начале 90-х Межведомственную разведку Пакистана говорил об этом во время лекции "Афганский ребус" в Военном университете в Москве. Выступая перед будущими военными дипломатами, он в том числе рассказал о реальной цели, которую преследуют иностранные государства в Афганистане. И ответил на вопрос, почему самые могущественные мировые державы за много лет так и не смогли обеспечить мирный процесс в этой стране.

В большой игре, как называет дипломат происходящее вокруг этой страны, слишком много участников. У них совершенно разные геополитические цели, в достижении которых одними игроками, не заинтересованы другие. До тех пор, пока иностранные военные, убежден дипломат, присутствуют на территории региона, добиться мирного урегулирования не удастся. Асад Дуррани особо подчеркнул, что действующая в Афганистане модель урегулирования – неэффективна и требует серьёзной модернизации.

Пакистанский генерал отметил особую важность центральноазиатского региона в мировой архитектуре безопасности. Он рассказал, что прием Пакистана в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве наблюдателя имеет большое значение для его страны и всего региона. В будущем Исламабад намерен развивать свою деятельность в рамках ШОС. Асад Дуррани не исключил также интеграцию Пакистана в качестве наблюдателя в Организацию Договора о коллективной безопасности.

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