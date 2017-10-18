18.10.2017 (19:45)

Для летчиков ВКС начались экзамены на повышение квалификационной категории

В Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний в Липецке начались практические экзамены для летного состава на повышение квалификационной категории.

К мероприятию привлечены молодые летчики истребительной, бомбардировочной, штурмовой авиации Воздушно-космических сил (ВКС).

Во время полетов, которые проходят в сложных погодных условиях в различное время суток, экипажи выполняют весь спектр задач по предназначению, включая технику пилотирования, боевое применение по различным целям, фигуры сложного и высшего пилотажа, воздушный бой, авиационное прикрытие, взлеты, посадки и другие.

В рамках мероприятия летчики сдают теоретическую подготовку по различным дисциплинам, таким как практическая аэродинамика воздушного судна, навигационная подготовка, применение авиационных средств поражения, средств связи и радиотехнического обеспечения полетов.

Летный состав прошел специальную подготовку и имеет необходимый уровень налета. Всего в мероприятии принимают участие более 20 экипажей. Сдавшие зачеты и экзамены, получат квалификационную категорию летчиков 1 и 2 класса.



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