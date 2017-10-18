18.10.2017 (19:41)

Минобороны России будет поддерживать работу Молодежной группы Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Министерство обороны Российской Федерации будет всецело поддерживать Молодежную группу Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) как один из ключевых факторов популяризации этого документа, заявил начальник 12-го Главного управления Минобороны России (12 ГУМО) генерал-майор Игорь Колесников на открытии первой международной конференции молодежной группы Организации по ДВЗЯИ.

«Россия ратифицировала Договор в 2000 году, именно поэтому в 2016 году мы поддержали инициативу Исполнительного секретаря Подготовительной комиссии Организации по Договору о создании Молодежной группы и выступили с предложением провести этот международный форум в России», — сказал генерал-майор Игорь Колесников.

Он отметил, что Россия осуществляет всестороннюю поддержку деятельности Подготовительной комиссии Организации по Договору, направленной на создание и развитие всех элементов верификационной системы, предусмотренной Договором.

«Мы всецело поддерживаем Молодежную группу как один из ключевых факторов популяризации данного Договора», — подчеркнул начальник 12-го ГУМО.

По его словам, именно молодому поколению специалистов придется способствовать продвижению Договора, прилагать все усилия на дальнейшую универсализацию Договора и содействовать скорейшему вступлению его в силу для поддержания стабильности во всем мире.

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