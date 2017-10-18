18.10.2017 (18:53)

В Подмосковье пройдет учебно-методический сбор с руководителями и специалистами военных учреждений культуры

4 ноября на базе 93-го Дома культуры Российской Армии (Московская обл.) пройдет учебно-методический сбор с руководителями и специалистами военных учреждений культуры.

В рамках сбора методический отдел Центрального дома Российской Армии наградит победителей и дипломантов ХI Всероссийского конкурса на лучшие практические результаты культурно-досуговой деятельности учреждений культуры Российской Федерации «Золотой сокол-2017», также состоится праздничный концерт, посвященный 50-летию со дня образования 93-го Дома культуры Российской Армии. В концерте примут участие творческие коллективы 93-го Дома культуры Российской Армии, учреждения культуры Ногинского района и артисты Центрального дома Российской Армии.

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