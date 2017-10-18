18.10.2017 (18:40)

Делегация Главного командования ВМФ России откроет на острове Гогланд стелу в честь первого в мире сеанса практической радиосвязи

21 октября делегация Главного командования Военно-Морского Флота (ВМФ) России под руководством начальника Главного штаба ВМФ вице-адмирала Андрея Воложинского посетит остров Гогланд, где примет участие в церемонии установки обновленной памятной стелы в честь первого в мире сеанса практической радиосвязи.

В церемонии также примут участие представители радиотехнической службы Главного штаба ВМФ, Ленинградской военно-морской базы, ветераны ВМФ, юнармейцы Санкт-Петербурга.

Справочно:

На Гогланде в 1900 году впервые в мире была применена радиосвязь в ходе проведения спасательной операции броненосца «генерал-адмирал Апраксин», севшего на мель вблизи острова. Тогда же прошла и первая в мире операция по спасению рыбаков с применением радио.

24 января 1900 года выдающийся русский изобретатель Александр Попов послал на Гогланд с острова Кутсало радиограмму об оторвавшейся льдине с рыбаками в районе острова Лавенсари. В результате этого ледоколом «Ермак», находившимся вблизи Гогланда, была начата спасательная операция, благодаря которой 27 рыбаков были спасены.

В память об этих событиях на сопке, названной впоследствии в честь Александра Попова, в 1954 году личным составом Ленинградской военно-морской базы была открыта памятная стела. 21 октября на ее месте будет установлена обновленная.

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