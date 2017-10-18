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18.10.2017 (19:20)

Министр обороны России провел в Москве встречу со спецпредставителем генерального секретаря ООН по Сирии

Сегодня в Москве Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу встретился со специальным представителем генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Руководитель российского военного ведомства проинформировал собеседника о достигнутых успехах в борьбе с терроризмом в Сирии, которые создали хорошие условия для постконфликтного урегулирования кризиса в стране, восстановления разрушенных гражданских объектов.

Генерал армии Сергей Шойгу поделился с ооновцем мнением о первоочередных шагах по развитию конструктивного политического диалога в стране и оказанию всеобъемлющей помощи сирийцам со стороны мирового сообщества.

Стаффан де Мистура отметил особую роль ООН в процессах постконфликтного урегулирования кризиса в Сирии, выразил готовность координировать усилия с целью активизации межсирийского диалога для закрепления позитивных тенденций в развитии обстановки в Сирии.

По результатам встречи Министр обороны Российской Федерации и специальный представитель Генерального секретаря ООН условились продолжить взаимодействие по Сирии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Министр обороны , Международная деятельность
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