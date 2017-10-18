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18.10.2017 (18:29)

Первые 10 новобранцев из Севастополя в рамках осенней призывной кампании направлены в войска для прохождения военной службы

Первые 10 новобранцев из Севастополя в рамках осенней призывной кампании направлены в войска для прохождения военной службы.

Торжественные проводы новобранцев прошли на сборном пункте Севастопольского городского военкомата. Защитников Отечества с началом службы в Вооруженных Силах поздравил военный комиссар Севастополя Алексей Астахов, ветераны Великой Отечественной войны и Черноморского флота.

Данная группа новобранцев направлена для прохождения службы в воинские части армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированные на территории Крымского полуострова.

Всего в ходе осенней призывной кампании исполнять в войска отправлять свой воинский долг порядка 400 севастопольцев, которые будут проходить службу в различных воинских формированиях Крыма, Севастополя, а также на территории Ивановской, Ростовской и Московской областей и Краснодарского края.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Военная служба по призыву
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