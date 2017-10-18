18.10.2017 (18:11)

На Беломорской военно-морской базе прошел ежегодный чемпионат Архангельского территориального гарнизона по бегу

На стадионе Беломорской военно-морской базы (ВМБ) Северного флота состоялся ежегодный чемпионат Архангельского территориального гарнизона по бегу на три километра в военной форме одежды. В соревнованиях приняли участие 48 спортсменов из 13 команд.

Чемпионат открыл начальник физической подготовки Беломорской ВМБ майор Иван Митин. Он пожелал спортсменам проявить силу воли и характер на дистанции, показать высокие спортивные результаты, удачи и победы.

Военнослужащие, принимавшие участие в соревнованиях, были разделены на две группы по возрастному критерию.

Забеги проходили под моросящим дождем, но это не сказалось на результатах.

По итогам первенства в командном зачёте первое место второй год подряд заняла сборная учебного центра подготовки младших специалистов Военно-Морского Флота (ВМБ) России, второе — команда соединения строящихся и ремонтирующихся подводных лодок Беломорской ВМБ, а третье — спортсмены радиотехнического полка.

В личнём зачёте лучшим второй год подряд стал старшина 2 статьи Дмитрий Трегубов с результатом 11 минут 7 секунд, на втором месте — старший матрос Михаил Каллио — 11 минут 14 секунд, «бронза» досталась матросу Денису Лихораеву — 11 минут 28 секунд.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице