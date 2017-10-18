18.10.2017 (18:01)

Делегация Управления навигации и океанографии Минобороны России прибыла в Монако для участия в сессии международной Гидрографической организации

Делегация управления навигации и океанографии Минобороны РФ прибыла в княжество Монако для участия в сессии международной Гидрографической организации (МГО).

В соответствии с повесткой дня мероприятия будут обсуждаться план развития МГО, а также функционирование и взаимодействие её основных органов.

Возглавляет российскую делегацию начальник Управления навигации и океанографии Минобороны капитан 1 ранга Сергей Травин.

Международная гидрографическая организация (International Hydrographic Organization) создана в 1921 году для координации гидрографической деятельности государств-членов. Первоначально она называлась –– Международное гидрографическое бюро (International Hydrographic Bureau). Штаб-квартира находится в Монако.

Россия является членом МГО, от её имени действует Главное управление навигации и океанографии России (в настоящее время — Управление навигации и океанографии Министерства Обороны Российской Федерации).

Цели МГО — применение наиболее эффективных методов исследований, развитие наук, связанных с гидрографией и описательной океанографией, координация работы национальных гидрографических организаций, унификация издания навигационных карт и пособий.

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