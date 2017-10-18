18.10.2017 (17:52)

Челябинские общественники встретились с ветеранами 90-й гвардейской Витебско-Новгородской танковой дивизии

В штаб-квартире Российского союза ветеранов (РСВ) состоялась встреча председателя Московского городского отделения, председателя Совета ветеранов 90-й гвардейской дважды Краснознаменной Витебско-Новгородской танковой дивизии генерал-лейтенанта Артура Инякова с представителями Совета шефов воинских частей — председателем попечительского совета Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности, членом Общественной палаты Челябинской области Игорем Михайловым и членом Совета шефов Михаилом Телешевым.

Челябинцы доложили о работе Совета и Фонда в 2017 году, вручили заслуженному полководцу наградной серебряный знак Фонда за вклад в патриотическое воспитание граждан. Состоялось обсуждение плана совместных мероприятий в подшефном соединении на 2018 год.

Во встрече приняли участие первый заместитель председателя РСВ генерал-полковник Владимир Гребенюк, руководитель аппарата РСВ генерал-лейтенант Александр Кравчук.

За организацию взаимодействия органов военного управления, государственной власти и общественных организаций активистам Совета шефов была вручена медаль РСВ «75 лет битвы под Москвой».

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