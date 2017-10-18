18.10.2017 (17:47)

Девушки-курсанты из филиала ВУНЦ ВМФ в Калининграде стали победителями регионального конкурса студенческих проектов

Девушки-курсанты из филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде Алина Политика и Елена Петрова стали победительницами регионального этапа открытого конкурса студенческих проектов «Россия, устремлённая в будущее», который проводился при поддержке Полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе и областного Совета ректоров вузов.

Девушки выиграли в престижной номинации «Видео» за работу «Я занимаюсь любимым делом».

Алина Политика и Елена Петрова были награждены дипломами, денежным сертификатом и правом участия в следующем, окружном этапе конкурса, который пройдет на базе Санкт-Петербургского государственного университета.

Справочно:

Цель конкурса «Россия, устремлённая в будущее» – стимулировать творческую активность студенческой молодёжи, ориентированную на поиск и решение актуальных и перспективных задач социального, экономического, культурного и образовательного развития России.

Принять участие в Конкурсе могут как отдельные авторы, так и авторские коллективы.

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