18.10.2017 (17:32)
Отряд российской военной полиции обеспечил доставку гуманитарного груза на учении «Нерушимое братство – 2017» в Казахстане
Сводные отряды российской военной полиции обеспечили доставку гуманитарного груза через зону безопасности на учении «Нерушимое братство – 2017» в Казахстане.
В ходе тактического эпизода миротворческая колонна, которая доставляла продукты питания и медикаменты в район постконфликтного урегулирования, попала в засаду «боевиков». Возле головной машины взорвался управляемый фугас, а боковые походные заставы вступили в бой с условным противником, заминировавшим дорогу. Прибывшая группа усиления отбила нападение, колонна продолжила движение в сопровождении экипажей ВАИ.
Также военная полиция пресекла ряд провокаций в «буферной» зоне, обеспечила контроль оборота оружия на блок-постах, взяла под охрану наиболее важные объекты.
В учении с Коллективными миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство», которое проходит на двух полигонах под Алматы, задействованы более 1500 человек, около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Российский контингент насчитывает около 400 военнослужащих горной мотострелковой бригады, дислоцированной в Республике Тыва.