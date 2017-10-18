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18.10.2017 (17:02)

Отряд кораблей Балтийского флота вышел в Северное море

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Сообразительный» и танкера «Кола», выполняющий плановые задачи дальнего похода, прошёл скандинавские проливы Каттегат, Скагеррак и идет теперь Северным морем.

На переходе морем экипажи «Бойкого» и «Сообразительного» провели учения по прохождению «узкости», занятия с вахтенными офицерами, штурманскими специалистами.

По маршруту движения корабли отработали плановые задачи организации противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороны походного ордера.

Отряд кораблей покинул Военную гавань Балтийска 14 октября и взял курс в Атлантический океан.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли
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