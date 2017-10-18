18.10.2017 (16:56)

Главной крепости российского флота Кроншлот — 295 лет

18 октября 1722 г. в присутствии Петра I в восточной части острова Котлин состоялась закладка главной морской крепости. 18 мая 1704 года крепость была освящена и названа Кроншлот (нидерл. Kronslot — коронный замок). Этот день считается датой основания города Кронштадта. Расположение Кроншлота, архитектором которого является Доменико Трезини, оказалось настолько удачным, что за всю его историю (и Кронштадта впоследствии) мимо него не прошло ни одно неприятельское судно.

Генеральный план строительства на острове, включавший план застройки города, был утверждён Петром I в 1721 году. Город должен был быть окружён крепостной оградой бастионного начертания с запада, севера и востока. С южной стороны город должен был быть защищён стенками гаваней.

Фронты крепостной ограды были расположены по системе Кегорна (при Петре II было предложено строить эти фронты по простой бастионной схеме Вобана). Грунт для насыпи, на которой велось строительство, добывался вручную на материке. Поверх насыпи велись обширные фортификационные работы: строилась стена, расставлялись пушки, создавались казармы и башни. На вооружении крепости состояло 358 пушек, 11 гаубиц и 19 мортир, из них 257 орудий защищали фарватер. В гарнизоне числились 71 офицер и 2664 нижних чина.

Сегодня Кронштадт — самый удаленный и необычный из семи пригородов города Санкт-Петербурга. Расположенный на острове Котлин в Финском заливе, город на протяжении всей своей истории служил морским щитом Санкт-Петербурга и гаванью для кораблей Балтийского флота.

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