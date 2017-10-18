18.10.2017 (16:35)

В Муроме инженерно-штурмовые подразделения ЗВО в ходе учения захватили укрепрайон, занятый условными НВФ

Во Владимирской области в ходе контрольной проверки, проводимой в соединении инженерных войск, проведены занятия по специальной подготовке с инженерно-штурмовыми подразделениями.

Под прикрытием групп огневой поддержки на специальных бронеавтомобилях «Тайфун-К» инженерно-штурмовые подразделения обеспечили захват и проникновение на объект штурмовой группы.

При штурме выполнялись задачи по проделыванию проходов в инженерных заграждениях, устройству проломов в стенах и перекрытиях здания, а также уничтожению тоннелей, устроенных НВФ с применением специальных инженерных боеприпасов.

Также были отработаны вопросы оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненых.

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