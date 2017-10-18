18.10.2017 (15:49)

Гидрографическое судно «Сенеж» Северного флота вернулось из Арктики с новыми открытиями

Гидрографическое судно Северного флота (СФ) «Сенеж» завершило очередную арктическую экспедицию и после 55 суток океанографических исследований вернулось в пункт постоянного базирования — поселок Мишуково Мурманской области.

В этом году гидрографы «Сенежа» прошли около 8 тыс. миль по морям Северного Ледовитого океана на восток до Новосибирских островов в море Лаптевых и обратно вдоль ледовой кромки до Новой Земли. Исследования выполнялись в акваториях Баренцева, Карского морей, в море Лаптевых, а также в Енисейском заливе в районе порта Диксон. Работы проводились в рамках нескольких программ по изучению арктических территорий Российской Федерации и развитию прибрежной инфраструктуры.

В общей сложности гидрографами «Сенежа» выполнено около 10 тыс. километров маршрутного промера, 2 тыс. километров подробной съёмки рельефа дна в районах «белых пятен» Карского моря, около 1000 километров детальной съёмки рельефа дна и гидролокационного обследования важных в навигационном отношении акваторий, а также более 20 разовых дрейфовых океанографических станций.

Силами экспедиционной группы продолжено изучение береговой линии на островах Визе, Ушакова, Шмидта, а также на острове Северный архипелага Новая Земля. В процессе исследований гидрографы открыли ряд новых географических объектов, которые образовались после разрушения ледников. В частности, открыты три неизвестных ранее мыса и новый остров, вышедший из-под ледника Чаева. Длина острова — около 500 метров, наибольшая ширина — 250 метров. Протяжённость береговой линии — около двух километров.

Судно «Сенеж» вышло из базы 25 августа. В сентябре гидгографическая группа занималась изучением «белых пятен» в Карском море, выполнило ряд исследовательских работ в море Лаптевых, а также приняло участие в обеспечении похода отряда боевых кораблей, выполнявшего задачи под флагом командующего Кольской флотилией разнородных сил в Арктической зоне. Во время похода на борту судна успешно прошли морскую практику четыре студентки Санкт-Петербургской морской академии имени С.О. Макарова.

Походы гидрографических судов СФ с научно-исследовательскими целями в последние годы проводятся особенно активно. Наиболее удобное время года для проведения экспедиций — конец лета — начало осени. В этот период ледовый покров северных морей минимальный, что позволяет успешно обследовать труднодоступные районы Арктики.

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