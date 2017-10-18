18.10.2017 (15:35)

Большинство объектов российского сегмента международной системы мониторинга ядерных испытаний вышли на эксплуатационный режим

Россия привержена принципам нераспространения ядерного оружия и укрепления глобальной стратегической стабильности, заявил начальник 12-го Главного управления Минобороны России (ГУМО) генерал-майор Игорь Колесников на открытии Первой международной конференции Молодежной группы Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ.

«В Российской Федерации за реализацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний отвечает 12-е Главное управление Минобороны России в лице Специальной службы контроля за ядерными испытаниями на иностранных полигонах», — сказал генерал-майор Игорь Колесников.

По его словам, большинство объектов, входящих в российский сегмент международной системы мониторинга, вышли на эксплуатационный режим.

«Это говорит о неоспоримом доказательстве последовательной приверженности России нераспространению ядерного оружия и укреплению стратегической стабильности в мире», — подчеркнул начальник 12 ГУМО.

Справочно:

С 18 по 20 октября в Москве проводится CTBTO Youth Group Conference — первая международная конференция Молодежной группы Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Видные российские и международные эксперты принимают участие в работе дискуссионных групп, научных и политических рабочих сессиях и симуляционных упражнениях, целью которых является содействие обмену знаниями о ДВЗЯИ, а также поиск наилучших путей преодоления политических и региональных противоречий, стоящих на пути вступления ДВЗЯИ в силу.

Организованная при поддержке ОДВЗЯИ (г. Вена) Службой специального контроля Министерства обороны Российской Федерации — национальным органом России по ДВЗЯИ и Национальным ядерным исследовательским университетом «МИФИ» конференция станет местом встречи для членов Молодежной группы ОДВЗЯИ, которые представят семь из восьми оставшихся государств, не ратифицировавших договор. Участники смогут обменяться идеями с сотней сверстников со всей России, обсудить пути содействия вступлению договора в силу, углубят свои знания о режиме контроля ДВЗЯИ и обменяются передовым опытом в сфере общественной информационной деятельности и эффективных коммуникаций для продвижения договора и ядерного разоружения и нераспространения в целом.

Программа конференции включает посещение Национального центра данных Российской Федерации (Дубна, Московская обл.), где из первых рук можно ознакомиться с работой одного из объектов Международной системы мониторинга ОДВЗЯИ. Центр является местом сбора данных с 32 станций, создаваемых на территории РФ с 1998 г.

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