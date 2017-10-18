18.10.2017 (15:28)

На Камчатке стартовал хоккейный турнир на кубок командующего подводными силами ТОФ

В Вилючинске стартовал традиционный турнир по хоккею с шайбой на Кубок командующего подводными силами Тихоокеанского флота среди любительских команд Камчатского края. Данные хоккейные соревнования проводятся восьмой год подряд и считаются одними их самых престижных на Камчатке.

Открыл турнир командующий подводными силами ТОФ контр-адмирал Сергей Рекиш, который пожелал спортсменам удачи, красивой игры и побед.

В этом году за главный приз сразятся 12 сильнейших команд из Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска. В их числе хоккейные клубы «Звезда» (победитель турнира в прошлом году), «Русский Двор» (трёхкратный победитель чемпионата ТОФ в 2012-2014 годы), «Пограничник Северо-Востока» (победитель турнира «День ВМФ» в 2016 г.), а также хозяева турнира –– команда «Океан» (чемпион Камчатского края сезона 2016-2017 годов).

В стартовой игре команда летчиков морской авиации «Звезда» из Елизова разгромила хоккеистов «Атома» из Вилючинска со счетом 22-2.

Всего в рамках данного турнира будет проведено около 40 встреч.

Финальные игры состоятся 11 ноября.

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