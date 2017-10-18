18.10.2017 (15:02)

В ходе тактического учения артиллерия и спецназ отдельного соединения ВДВ будут замкнуты в единый разведывательно-огневой контур

В ходе тактического учения с Уссурийским соединением Воздушно-десантных войск (ВДВ) будет апробирована новая методика применения разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров. Мероприятие боевой подготовки проводятся в рамках действий ограниченных сил, десантировавшихся подразделений ВДВ, на территории условного противника.

Подразделения специального назначения бригады осуществляют разведку объектов условного противника, корректируют огонь артиллерии и авиации, проводят доразведку объектов, принятых к уничтожению.

Поражение целей и укрепленных огневых точек условного противника будет выполняться из ствольной артиллерии и минометов, стоящих на вооружении Уссурийского соединения ВДВ. Для точного и эффективного огня артиллерии будут применяться гаубицы Д-30, самоходные артиллерийские орудия «Нона» и батальонные 82-мм минометы.

Управление созданными разведывательно-огневыми и разведывательно-ударными контурами будет осуществляться посредством автоматизированных систем управления, а корректировка огня — с помощью комплексов разведки, связи и управления «Стрелец».

Для обеспечения успешного выполнения задач, поставленных бригаде, разведывательные подразделения в режиме реального времени осуществляют передачу разведывательных сведений о противнике посредствам ведения воздушной, радиотехнической и оптико-электронной разведки, широко применяя беспилотные летательные аппараты типа «Элерон», «Застава» и «Орлан».

В тактическом учении с отдельным соединением ВДВ в Приморье проводимом в период с 16 по 20 октября принимают участие около 2 тыс. военнослужащих, задействовано более 400 единиц боевой и специальной техники ВДВ. Руководит учением заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков.

Мероприятие носит плановый характер и проходит во время проведения контрольной проверки войск за 2017 год.

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