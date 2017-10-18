18.10.2017 (14:40)

Более 1000 миротворцев из стран ОДКБ стали гостями Дня России в Казахстане

Более 1000 военнослужащих миротворческих сил стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), принимающих участие в международном учении «Нерушимое братство», стали гостями Дня России в Казахстане.

Союзники по ОДКБ ознакомились с выставкой российских новейших образцов военной техники и вооружения, системой связи и управления, организацией быта военнослужащих в полевых условиях, а также посмотрели концерт в исполнении горных стрелков из Тувы и ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.

Военнослужащие группы специального назначения продемонстрировали собравшимся приемы рукопашного боя и выполнили десантирование по канату с вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор». Летчики фронтовой и армейской авиации выполнили демонстрационный пролет на предельно малых высотах. Экипажи вертолетов сбросили листовки со словами приветствия к участникам совместного учения.

В ходе учения контингенты отработают вопросы формирования и развертывания в районе операции по поддержанию мира, проводимой под эгидой ООН на территории государства, не входящего в состав ОДКБ. Особенностью мероприятия является то, что в интересах миротворцев задействована оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация. Для выполнения задач по формированию международного доверия к действиям военнослужащих привлечены подразделения психологической борьбы и информационного противоборства. Обстановка предусматривает действия в условиях массового прибытия беженцев из зон вооруженных конфликтов.

На учение привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 14 летательных аппаратов.

В настоящее время членами ОДКБ являются шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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