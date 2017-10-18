18.10.2017 (15:15)

Министр обороны России провел заседание Медиа-клуба Русского географического общества

В Москве состоялось заседание Медиа-клуба Русского географического общества. В его работе принял участие Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, который является президентом этой Всероссийской общественной организации.

В своем выступлении он сообщил, что подведены итоги очередного конкурса «Самая красивая страна».

«Они поражают. Фотографии не только финалистов, но и других его участников показали на выставках 15 столиц зарубежных стран и в России. В общей сложности более 4,5 млн человек смогли их посмотреть», –– отметил Сергей Шойгу, добавив, что также конкурсные фотографии украсят российские военные объекты в Арктике, так как там не хватает живой природы».

Сергей Шойгу признался, что его впечатлил и «Конкурс лучшего гида».

«Я не думал, что в такой сжатой форме, с таким артистизмом и знанием своего дела можно рассказать о целых регионах, городах, культурных столицах», — пояснил президент РГО.

Сергей Шойгу проинформировал еще о ряде интересных событий, связанных с деятельностью Русского географического общества.

Например, в Смоленске установили памятник уроженцу тех мест — Николаю Пржевальскому. А имя другого выдающегося географа, основателя российского университетского географического образования Дмитрия Анучина, почетного члена РГО, будет увековечено в названии одной из улиц Москвы.

По словам президента РГО, «примечательно, что улица будет расположена рядом с МГУ, которому Анучин отдал большую часть своей жизни».

Отдельно остановился Сергей Шойгу на восстановлении библиотеки Русского географического общества в московской штаб-квартире.

«Мы продолжаем оцифровывать библиотеки. Наша главная библиотека в Санкт-Петербурге на улице Гривцова –– это не только географическая библиотека, это то, что создавалось многими поколениями членов РГО, и сегодня это если не самая крупная, то одна из крупнейших географических библиотек, хранилищ уникальных изданий», –– подчеркнул он.

Сергей Шойгу также сообщил, что продолжается работа по оцифровке изданий для дистанционного доступа к библиотеке.

«Здесь, в Москве, начали формировать библиотеку. Вы знаете, что в советское время уже была библиотека в московском отделении РГО. К сожалению, в какой-то части она была утрачена по разным причинам. Мы приступили к восстановлению, и сегодня за достаточно короткий период она представляет 35 тысяч томов разных, в том числе уникальных изданий», –– пояснил президент РГО.

Сергей Шойгу рассказал, что «попечители РГО, граждане страны, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья присылают книги, которые они считают важными для сохранения нашей истории».

«Таким образом, все 35 тысяч томов без каких-либо затрат пополнили библиотеку. И я благодарен всем, кто передает книги нам в дар. Мы также это все систематизируем, оцифровываем, и в ближайшее время сможем начать презентовать отдельные издания, которые мало кому знакомы», –– подытожил Сергей Шойгу.

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