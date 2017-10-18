18.10.2017 (14:19)

В Амурской области танковое подразделение ВВО поднято по тревоге и переброшено на незнакомый полигон

В Амурской области танковые подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа подняты по тревоге и переброшены на незнакомый полигон. Мероприятие проводится в рамках сдачи итоговой проверки для создания реальной обстановки в тактических действиях танкистов.

Для переброски танков Т-72Б3 были задействованы тягачи недавно сформированного батальона тяжелых многоосных машин.

Решение о переброске танкистов принято проверяющей комиссией штаба Сухопутных войск ВС РФ.

На незнакомом полигоне будет проверено умение танковых экипажей выполнять поставленные задачи, в том числе вести стрельбу штатным выстрелом.

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