18.10.2017 (14:19)
В Амурской области танковое подразделение ВВО поднято по тревоге и переброшено на незнакомый полигон
В Амурской области танковые подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа подняты по тревоге и переброшены на незнакомый полигон. Мероприятие проводится в рамках сдачи итоговой проверки для создания реальной обстановки в тактических действиях танкистов.
Для переброски танков Т-72Б3 были задействованы тягачи недавно сформированного батальона тяжелых многоосных машин.
Решение о переброске танкистов принято проверяющей комиссией штаба Сухопутных войск ВС РФ.
На незнакомом полигоне будет проверено умение танковых экипажей выполнять поставленные задачи, в том числе вести стрельбу штатным выстрелом.
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