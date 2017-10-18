18.10.2017 (14:23)

Танкисты ЮВО в рамках итоговой проверки выполнили упражнения контрольных стрельб на полигоне Кадамовский в Ростовской области

Танкисты 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа, дислоцированной в Ростовской области, в рамках итоговой проверки за 2017 учебный год на полигоне Кадамовский выполнили упражнения контрольных стрельб штатным снарядом из современных танков Т-73Б3М.

Стрельба велась с ходу по мишеням, имитирующим танк, расчет противотанкового гранатомета и безоткатное орудие условного противника. Максимальная дальность до целей составляла около 1,5 тыс. м, дистанция ведения огня в движении - 700 м. Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от танкистов мгновенной реакции и точности при стрельбе. Стрельбы проводились днем и ночью.

Выполнению упражнений контрольных занятий предшествовала сдача нормативов по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое, сборке и разборке пулеметов, а также по обнаружению целей, их классификации и решению огневых задач.

Навыки механиков-водителей проверялись в ходе выполнения зачетных упражнений по вождению танка в условиях пересеченной местности с преодолением естественных и искусственных препятствий.

Перед выполнением упражнений по стрельбе и вождению танковые экипажи прошли курс подготовки на интерактивных тренажерах, где моделировались различные условия выполнения упражнений.

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