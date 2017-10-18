18.10.2017 (13:09)

Во Владивосток прибыла группа военнослужащих Вооруженных сил Индии - участников учения «Индра-2017»

Сегодня в аэропорт Кневичи под Владивостоком тремя гражданскими бортами и двумя самолётами Ил-76 ВВС Индии прибыла группа из 300 военнослужащих Вооруженных сил, которые примут участие в сухопутной составляющей российско-индийского межвидового учения «Индра-2017».

В аэропорту гостей по старой русской традиции встречали хлебом-солью.

После завершения всех положенных таможенных процедур военнослужащие ВС Индии убыли к местам проведения этапов учения для уточнения деталей совместных действий и развертывания штаба руководства.

19 октября во Владивосток для участия в морской части учения прибудет отряд кораблей ВМС Индии.

Справочно:

В текущем году международное учение впервые пройдет в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.

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