18.10.2017 (13:09)
Во Владивосток прибыла группа военнослужащих Вооруженных сил Индии - участников учения «Индра-2017»
Сегодня в аэропорт Кневичи под Владивостоком тремя гражданскими бортами и двумя самолётами Ил-76 ВВС Индии прибыла группа из 300 военнослужащих Вооруженных сил, которые примут участие в сухопутной составляющей российско-индийского межвидового учения «Индра-2017».
В аэропорту гостей по старой русской традиции встречали хлебом-солью.
После завершения всех положенных таможенных процедур военнослужащие ВС Индии убыли к местам проведения этапов учения для уточнения деталей совместных действий и развертывания штаба руководства.
19 октября во Владивосток для участия в морской части учения прибудет отряд кораблей ВМС Индии.
Справочно:
В текущем году международное учение впервые пройдет в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.