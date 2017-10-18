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18.10.2017 (13:02)

БДК «Азов» Черноморского флота прибыл в греческий порт Пилос

Сегодня большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота (ЧФ) «Азов» ошвартовался в греческом порту  Пилос, где российские моряки примут участие в мероприятиях, посвященных 190-летию Наваринского морского сражения.

Сражение объединенной эскадры флотов России, Англии, Франции с османскими кораблями произошло в Наваринской бухте 20 октября 1827 года.

Победа союзников оказала решающее влияние на исход борьбы греческого народа за свою независимость. Имена командующих эскадрами России, Англии и Франции увековечены в Пилосе на монументе, установленном на площади «Трех адмиралов».

БДК Черноморского флота носит имя линейного корабля «Азов», экипаж которого отличился в сражении, проявив героизм и ратную доблесть.

Основные торжества, посвященные 190-летию Наваринского морского сражения, пройдут в Пилосе 19 и 20 октября. 

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ
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