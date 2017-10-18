18.10.2017 (13:02)
БДК «Азов» Черноморского флота прибыл в греческий порт Пилос
Сегодня большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота (ЧФ) «Азов» ошвартовался в греческом порту Пилос, где российские моряки примут участие в мероприятиях, посвященных 190-летию Наваринского морского сражения.
Сражение объединенной эскадры флотов России, Англии, Франции с османскими кораблями произошло в Наваринской бухте 20 октября 1827 года.
Победа союзников оказала решающее влияние на исход борьбы греческого народа за свою независимость. Имена командующих эскадрами России, Англии и Франции увековечены в Пилосе на монументе, установленном на площади «Трех адмиралов».
БДК Черноморского флота носит имя линейного корабля «Азов», экипаж которого отличился в сражении, проявив героизм и ратную доблесть.
Основные торжества, посвященные 190-летию Наваринского морского сражения, пройдут в Пилосе 19 и 20 октября.