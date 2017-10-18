18.10.2017 (12:40)

На полигоне под Тамбовом снайперы спецназа ЗВО учились поражать бронетехнику противника из крупнокалиберных винтовок

Снайперы соединения специального назначения Западного военного округа (ЗВО) отработали навыки работы с приборами разведки и винтовками АСВК «Корд» в ходе тактико-специальных занятий на полигоне под Тамбовом.

Снайперские пары по замыслу тренировок, приближенных к боевым условиям, должны были вычислить маршруты движения колонн бронетехники в тылу противника, захватить несколько бронеавтомобилей и скрытно осуществить переброску сил на оперативное направление. С помощью приборов разведки снайперы обнаружили перемещавшихся на бронетехнике командование условного противника и, используя управляемые мины, вывели технику из строя.

После этого военнослужащие с замаскированных позиций огнем из снайперского стрелкового оружия нейтрализовали вооруженные группы. Прикрытие группы осуществляла снайперская пара, вооруженная крупнокалиберными винтовками АСВК «Корд», которые выводили из строя бронетехнику противника, поражая основные узлы, агрегаты машин.

АСВК «Корд» предназначена для выполнения особых огневых задач. Она хорошо поражает легкобронированную и небронированную военную технику на расстоянии до километра и на дистанциях до 1,5 км открыто расположенную живую силу условного противника в бронежилетах.

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