18.10.2017 (11:56)

Завершающая фаза итоговой проверки в войсках ЮВО пройдет в темное время суток

Итоговая проверка органов военного управления, соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) в соответствии с указаниями командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова будет проведена в темное время суток.

Более 50 соединениям и воинским частям ЮВО предстоит по сигналу боевой готовности выдвинуться в районы сосредоточения в составе колонн боевой техники и в темное время суток совершить марши на общевойсковые полигоны и стрельбища.

На 25 полигонах и учебно-тренировочных комплексах военного округа в ходе контрольных занятий военнослужащие продемонстрируют свою профессиональную выучку по предметам обучения, а также при выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин.

Особое внимание представители комплексных комиссий обратят на эффективность применения личным составом приборов ночного виденья, коллиматорных прицелов и других приспособлений, предназначенных для ведения ночной стрельбы.

Комплексные комиссии управления ЮВО приступили ко второму этапу итоговой проверки за 2017 год, в ходе которого будет оценен уровень боевой готовности соединений и воинских частей, состояние боевого дежурства и оперативной подготовки в управлениях объединений и соединений, состояние вооружения и военной техники, морально-психологическое состояние личного состава, соблюдение правопорядка и воинской дисциплины, кадровой работы в подчиненных подразделениях.

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