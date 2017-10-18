18.10.2017 (11:49)

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», поступивших в воинскую часть ВВО в прошлом году, выполнили стрельбы на полигоне под Хабаровском

Новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» зенитной ракетной воинской части Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае впервые выполнили боевые стрельбы на общевойсковом полигоне под Хабаровском.

В ходе мероприятия расчеты ЗРПК «Панцирь» отработали поиск, сопровождение и уничтожение низколетящих воздушных целей (мишень-вертолет) из автоматических пушек на удалении 1200 метров.

Кроме того, личный состав зенитно-ракетного подразделения на новых комплексах совершил 400-километровый марш в район выполнения боевых стрельб.

ЗРПК «Панцирь» поступили на вооружение зенитной ракетной воинской части ВВО в Хабаровском крае в текущем году.

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