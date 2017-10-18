18.10.2017 (11:34)

Командующий войсками зво проинспектировал центр боевой подготовки в нижегородской области

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов в ходе рабочей поездки в войска округа проинспектировал Центр боевой подготовки в поселке Мулино Нижегородской области.

Генерал-полковник Андрей Картаполов проверил готовность современной материально-технической базы центра, тренажерного комплекса для одиночной и комплексной подготовки экипажей танков и боевых машин пехоты, а также автоматизированных компьютерных классов, предназначенных для подготовки военнослужащих всех видов и родов войск.

Особое внимание командующий войсками округа обратил на строительство полигонного комплекса, развитие учебно-тактического и мишенного полей, а также на состояние автономных полевых лагерей АПЛ-500 для размещения личного состава.

Кроме того, генерал-полковник Андрей Картаполов заслушал начальника центра по вопросам организации учебной и повседневной деятельности, проверил состояние инфраструктуры военного городка, оборудование новой столовой, благоустройство ландшафта, асфальтовых дорожек и их освещение.

Центр боевой подготовки ЗВО в Мулино является уникальным и единственным в Вооруженных Силах Российской Федерации специализированным учебным объектом, где можно одновременно проводить подготовку всего личного состава соединения (мотострелкового, танкового, Воздушно-десантных войск, морской пехоты).

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