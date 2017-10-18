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18.10.2017 (11:33)

До конца года войска ЗВО получат около 1000 единиц современных образцов вооружения и военной техники

До конца года войска Западного военного округа (ЗВО) в рамках Гособоронзаказа получат около 1000 единиц новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники.

В настоящее время в соединения и воинские части ЗВО уже поступило более 220 новых танков и боевых бронированных машин, в том числе более 20 бронетранспортеров БТР-82А, 15 боевых машин пехоты БМП-3, 90 танков Т-72Б3. Объединение войск противовоздушной обороны и авиации ЗВО пополнилось 12 новыми сверхманёвренными многофункциональными истребителями Су-30СМ.

Кроме этого, войска ЗВО получили свыше 350 автомобилей многоцелевого назначения, в том числе армейские грузовики различных модификаций КамАЗ-53501 семейства «Мустанг» грузоподъемностью до 10 т, способных в условиях бездорожья буксировать прицепы общей массой не менее 12 т, а также КамАЗ-6350, оснащенных бронированными кабиной для водителя и модулями на платформе для перевозки личного состава и грузов военного назначения.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
ПВО , Авиация , Танки , Самолеты , Западный военный округ , Гособоронзаказ , Истребительная авиация
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