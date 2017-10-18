18.10.2017 (11:21)

Боевыми стрельбами завершилась проверка боеготовности мотострелкового соединения ВВО в Хабаровском крае

Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, в ходе тактического учения с боевой стрельбой уничтожили значительно превышающую по численности группировку условного противника.

В ходе учения, которое проходило в рамках контрольной проверки боеготовности войск округа за летний период обучения, мотострелковое соединение округа было поднято по тревоге. Личный состав на штатной технике в кратчайшие сроки совершил марш и приступил к ведению маневренной обороны в указанном районе.

Огнем танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», огнеметных подразделений продвижение «противника» в глубь района обороны было остановлено, а затем его резервы и основные силы были уничтожены.

В учении приняли участие свыше 1000 военнослужащих и было задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники.

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