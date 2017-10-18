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18.10.2017 (11:17)

В Приднестровье проходит ротация российского воинского контингента миротворческих сил

Мотострелковый батальон Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ), завершивший обучение по программе подготовки российского воинского контингента миротворческих сил на базе ОГРВ ПРРМ, поэтапно заступит в Зону безопасности.

Ротация мотострелковых батальонов ОГРВ ПРРМ в Зоне безопасности пройдёт в два этапа. В рамках первого этапа личный состав мотострелкового подразделения осуществил погрузку штатного вооружения, имущества и материально-технической базы на технику и совершил марш в Центральный участок Зоны безопасности (г. Дубоссары) для осуществления ротации на одном одностороннем миротворческом посту и шести контрольно-пропускных пунктах (КПП).

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Мотострелковые войска , Западный военный округ , Приднестровье
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