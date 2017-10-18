18.10.2017 (10:52)
В Приамурском объединении ВВО состоялось учение с отрядом ликвидации последствий ЧС
В мотострелковом соединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Амурской области, сводный отряд ликвидации ЧС поднят по тревоге в рамках проверки готовности к действиям.
По установленному сигналу военнослужащие различных подразделений вышли в указанный район на военной технике, способной действовать для помощи гражданскому населению в случае любых природных и техногенных происшествиях.
После смотра личного состава, техники, инвентаря и полевых средств жизнеобеспечения были проведены практические тренировки по предназначению.
В состав сводного отряда входят военные инженеры, медики, специалисты радиационной, химической и биологической защиты, подразделения тылового обеспечения.
Всего в учении приняло участие около 200 военнослужащих и задействовано более 50 единиц военной и специальной техники.