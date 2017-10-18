18.10.2017 (10:34)

В Армении прошли мероприятия, посвященные 180-летию основания храма Святой мученицы царицы Александры на территории русской крепости

В Гюмрийском военном гарнизоне на территории военного городка «Большая крепость» российской военной базы в Армении прошли мероприятия, посвященные празднованию 180-летия основания храма, построенного по поручению императора Николая I.

В торжествах приняли участие военнослужащие, члены их семей, представители силовых структур России и Армении, дипломатического корпуса, духовенства, администрации Ширакской области.

Помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими архимандрит Андрей (Вац) провел в храме святой мученицы Александры божественную литургию и панихиду по воинам крепости. Командование соединения вместе с приглашенными гостями возложили венки и цветы к памятнику первому коменданту крепости генерал-майору Федору Губскому.

Завершилось праздничное мероприятие концертной программой и посещением гостями мемориального комплекса «Воинская слава» и музея военной базы.

Справочно:

Храм Святой мученицы царицы Александры находится на территории «Большой крепости» –– военного городка 102 российской военной базы. Проект плана строительства был утвержден в 1836 году императором Николаем I.

В 1837 году в крепость прибыл сам император России. В честь супруги императора Александры Федоровны крепость была названа «Александрополь».

4 октября 1837 года при личном присутствии императора Николая I был заложен фундамент церкви. Проект разработал инженер-полковник Руденков. По проекту храм рассчитан на 800 воинов. Строительство продолжалось в течение 5 лет. В 1842 году церковь была освящена.

Храм святой мученицы царицы Александры входит в состав Подворья Патриарха Московского и всея Руси в Республике Армения, настоятелем Подворья служит архимандрит Андрей (Вац).

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