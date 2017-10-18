18.10.2017 (09:56)

Зенитчики ЮВО на Кубани провели тренировку по прикрытию важных объектов от ударов авиации условного противника

Военнослужащие зенитного ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, провели тренировку по противовоздушной обороне (ПВО) стратегически важных объектов от авиаударов условного противника.

Военнослужащие радиотехнических подразделений отработали вопросы по поиску, обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника.

Основной упор при обучении расчетов радиолокационных станций делался на опознавание и классификацию воздушных целей на малых (около 400 м) и сверхмалых (около 150 м) высотах.

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса» и «Стрела-10», зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска-М» и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» совершенствовали навыки выполнения задач по отражению воздушного налета одиночных и групповых целей без боевой стрельбы.

К участию в тренировке было привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники.

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